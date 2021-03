Serie C-Girone C, Palermo-Juve Stabia: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming (Di domenica 7 marzo 2021) Tutto pronto per Palermo-Juve Stabia.Alle ore 15, allo Stadio "Renzo Barbera", le due compagini si sfideranno nel match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La gara, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.Palermo-Juve Stabia, SCELTE E DUBBI DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONITuttavia, i tifosi potranno seguire il match su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare di Serie C su Facebook e YouTube, la gara sarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. Inoltre, la sfida sarà disponibile anche in ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 marzo 2021) Tutto pronto per.Alle ore 15, allo Stadio "Renzo Barbera", le due compagini si sfideranno nel match valido per la ventinovesima giornata del campionato diC-C. La, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid., SCELTE E DUBBI DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONITuttavia, i tifosi potranno seguire il match su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare diC su Facebook e YouTube, lasarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. Inoltre, la sfida sarà disponibile anche in ...

MfsportF : Pallanuoto Serie A2 maschile, girone Centro: nel recupero della 3a giornata pari tra Roma Arvalia 07 e Vela Nuoto A… - settalese : RT @USCatanzaro1929: IT’S MATCH DAY ?? ?? @SSTeramoCalcio ?? 29^ Giornata ?? Serie C - Girone C ?? Stadio “Gaetano Bonolis” ?? Domenica 7 Marz… - WiAnselmo : #SerieC-Girone C, #Palermo-#JuveStabia: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming - Mediagol : #SerieC-Girone C, #Palermo-#JuveStabia: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming - USCatanzaro1929 : IT’S MATCH DAY ?? ?? @SSTeramoCalcio ?? 29^ Giornata ?? Serie C - Girone C ?? Stadio “Gaetano Bonolis” ?? Domenica 7 M… -