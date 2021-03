Sanremo: Gasparri, 'un flop da valutare senza sconti a nessuno' (2) (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) - "Peccato perché Sanremo è un appuntamento importante per la società e il costume italiano e per la Rai. L'assenza di tanti big e la fallimentare gestione privatistica da parte di alcuni personaggi dell'evento hanno danneggiato la Rai. Che adesso parla di tamponi e di ‘preghiere laiche' che riguardano strutture sanitarie. La sconfitta è pesantissima sul piano dello share, degli ascolti e dei ricavi che potranno essere valutati tra qualche giorno. Lo faremo -assicura Gasparri- con grande attenzione e senza sconti a nessuno”. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) - "Peccato perchéè un appuntamento importante per la società e il costume italiano e per la Rai. L'asdi tanti big e la fallimentare gestione privatistica da parte di alcuni personaggi dell'evento hanno danneggiato la Rai. Che adesso parla di tamponi e di ‘preghiere laiche' che riguardano strutture sanitarie. La sconfitta è pesantissima sul piano dello share, degli ascolti e dei ricavi che potranno essere valutati tra qualche giorno. Lo faremo -assicura- con grande attenzione e”.

