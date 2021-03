Roma-Genoa, le formazioni ufficiali (Di domenica 7 marzo 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Roma-Genoa, anticipo domenicale delle 12.30 valido per la 26a giornata di Serie A: Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral. All. Fonseca. Genoa (3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pjaca, Destro. All. Ballardini. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, anticipo domenicale delle 12.30 valido per la 26a giornata di Serie A:(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral. All. Fonseca.(3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pjaca, Destro. All. Ballardini. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

