Pd | verso Assemblea | per il nuovo segretario serve intesa tra aree interne Adnkronos 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021) () - () - Nel tempo, le cose però sono cambiate. Basti pensare che Martina ora siede ai vertici della Fao e Giachetti ha lasciato il Pd per Iv. L'area che si era riunita intorno a Martina (che oggi conta su Graziano Delrio e Matteo Mauri) ha perso qualche pezzo (Matteo Richetti, ora in Azione) e non è mai stata ostile alla maggioranza interna. Per il resto, gli altri delegati si sono riconosciuti per lo più in Base riformista, l'area che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti, che è poi confluita negli organismi dirigenti ma che nelle ultime settimane è stata quella più attiva nella richiesta del Congresso. L'unica area più criticala guida del Nazareno è quella dei Giovani turchi di Matteo Orfini. Da queste alchimie dovrà venire fuori il nome di chi potrà guidare il Pd dopo Zingaretti. Sin qui, il ...