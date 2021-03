Pagelle Fiorentina-Parma 3-3: voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Fiorentina-Parma 3-3, match e scontro diretto per la salvezza della ventiseiesima giornata di Serie A. Succede di tutto nel finale di gara al Franchi con le due squadre che portano a casa un punto con tre reti a testa. Le reti di Martinez Quarta, Milenkovic e Iacoponi (autogol) permettono ai viola di non subire una sconfitta pesantissima. Le reti di Kucka, Kurtic e Mihaila illudono D’Aversa che nel finale si fa anche espellere. Sedici punti per il Parma, dieci in più per la Fiorentina che nonostante una prova negativa vede la ‘zona Torino’ più lontana. Pagelle RETI: 28? Quarta (F), 32? rig. Kucka (P), 42? Milenkovic (F), 72? Kurtic (P), 90? Mihaila (P), 94? aut. Iacoponi ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Le, ie ildi3-3, match e scontro diretto per la salvezza della ventiseiesima giornata diA. Succede di tutto nel finale di gara al Franchi con le due squadre che portano a casa un punto con tre reti a testa. Le reti di Martinez Quarta, Milenkovic e Iacoponi (autogol) permettono ai viola di non subire una sconfitta pesantissima. Le reti di Kucka, Kurtic e Mihaila illudono D’Aversa che nel finale si fa anche espellere. Sedici punti per il, dieci in più per lache nonostante una prova negativa vede la ‘zona Torino’ più lontana.RETI: 28? Quarta (F), 32? rig. Kucka (P), 42? Milenkovic (F), 72? Kurtic (P), 90? Mihaila (P), 94? aut. Iacoponi ...

Advertising

pccpla : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #FiorentinaParma 3-3: succede di tutto nel finale del Franchi, i viola si salvano in extremis ?? https://t.co… - hulk_witsel : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #FiorentinaParma 3-3: succede di tutto nel finale del Franchi, i viola si salvano in extremis ?? https://t.co… - GoalItalia : MATCH REPORT - #FiorentinaParma 3-3: succede di tutto nel finale del Franchi, i viola si salvano in extremis ?? - violanews : Fiorentina-Parma, le pagelle VN: incubo Malcuit, la difesa si traveste da attacco e salva la faccia -… - gilnar76 : Pagelle Fiorentina-#Milan Primavera 3-1: si salva solo El Hilali dei rossoneri #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… -