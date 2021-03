Monster Energy Supercross 4

Leggi su windowsinsiders

(Di domenica 7 marzo 2021) uscirà tra pochi giorni. Descrizione del gioco, opinioni e link per l’acquisto.e Milestone La serie di videogiochi “” è stata rilasciata per la prima volta nel 2018 da Milestone, la casa produttrice di videogiochi di Milano specializzata in titoli di corsa. Tra i suoi più importanti prodotti ritroviamo la serie Moto GP e SBK o, per gli amanti delle 4 ruote, WRC. Questi titoli hanno reso la Milestone una tra le case videoludiche italiane più famose al mondo. : The Official Videogame Una vetta tutta da scalare Seguendo la scia dei videogiochi della serie, su sarà possibile scendere in pista con i vostri piloti preferiti intraprendendo sfide come giocatore singolo, competendo in multiplayer online fino a 4 giocatori, oppure creando da ...