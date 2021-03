LIVE Short track, Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia di bronzo con Fontana, Sighel e la staffetta femminile! (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:52 Il sestetto azzurro è composto da Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. 16:50 Queste le squadre impegnate: Italia, Olanda, Ungheria e Russia (i russi gareggiano come atleti indipendenti). 16:49 Siamo alla terza medaglia di bronzo della giornata, speriamo che i ragazzi riusciranno ad arricchire ulteriormente il nostro bottino. 16:47 Italia DI bronzo! Fantastiche le nostre ragazze, che ci hanno creduto fino alla fine nonostante la caduta! 16:46 Vittoria in assoluta scioltezza per l’Olanda, la Francia è d’argento, vediamo cosa deciderà la giuria per il bronzo. 16:44 Caduta anche per la Russia, che però ha ancora margine sulle nostre, finale avvincente. 16:42 Caduta per ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:52 Il sestetto azzurro è composto da Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietroe Luca Spechenhauser. 16:50 Queste le squadre impegnate:, Olanda, Ungheria e Russia (i russi gareggiano come atleti indipendenti). 16:49 Siamo alla terza medaglia didella giornata, speriamo che i ragazzi riusciranno ad arricchire ulteriormente il nostro bottino. 16:47DI! Fantastiche le nostre ragazze, che ci hanno creduto fino alla fine nonostante la caduta! 16:46 Vittoria in assoluta scioltezza per l’Olanda, la Francia è d’argento, vediamo cosa deciderà la giuria per il. 16:44 Caduta anche per la Russia, che però ha ancora margine sulle nostre, finale avvincente. 16:42 Caduta per ...

