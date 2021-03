“È andata così”. Sanremo 2021, la brutta notizia per Fiorello e Amadeus è appena arrivata (Di domenica 7 marzo 2021) Sanremo è finito e ora è tempo di bilanci. La finale della kermesse diretta e condotta da Amadeus è stata seguita da una media di 10.715.000 telespettatori con il 53,5% di share. Con la proclamazione dei Maneskin vincitori si è messo il punto a una edizione difficile dal punto di vista dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Gli ascolti tv di ieri della finale di Sanremo 2021 hanno fatto segnare un calo rispetto all’anno precedente: 11.477.000 spettatori con share del 60,6% che rimane il dato più alto dopo il 2002. Nel 2019 erano stati 10.622.000, share al 56,50% come media. Nel dettaglio, la prima parte della finale di Sanremo 2021 è stata vista da 12.120.000 telespettatori con il 43,4% di share. La seconda ha registrato il 59,3% di share e 9.215.000 telespettatori. PrimaFestival ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 marzo 2021)è finito e ora è tempo di bilanci. La finale della kermesse diretta e condotta daè stata seguita da una media di 10.715.000 telespettatori con il 53,5% di share. Con la proclamazione dei Maneskin vincitori si è messo il punto a una edizione difficile dal punto di vista dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Gli ascolti tv di ieri della finale dihanno fatto segnare un calo rispetto all’anno precedente: 11.477.000 spettatori con share del 60,6% che rimane il dato più alto dopo il 2002. Nel 2019 erano stati 10.622.000, share al 56,50% come media. Nel dettaglio, la prima parte della finale diè stata vista da 12.120.000 telespettatori con il 43,4% di share. La seconda ha registrato il 59,3% di share e 9.215.000 telespettatori. PrimaFestival ...

