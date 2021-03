Chi è Damiano David, il leader dei Maneskin: età, fidanzata e curiosità del vincitore di Sanremo 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Chi è Damiano David, il leader dei Maneskin: età, fidanzata e curiosità Chi è Damiano David, il leader dei Maneskin, la band che ha vinto il Festival di Sanremo 2021? Nato a Roma, Damiano è il leader del gruppo. Per la musica lascia gli studi al liceo classico e fonda, nel 2014, la band insieme a Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. I quattro si presentano alla decima edizione di X Factor e in breve tempo diventano beniamini di pubblico e critica, che parla di loro come band rivelazione dell’anno. Pur arrivando clamorosamente secondi in classifica, sono loro i veri vincitori di X Factor. Damiano David è ... Leggi su tpi (Di domenica 7 marzo 2021) Chi è, ildei: età,Chi è, ildei, la band che ha vinto il Festival di? Nato a Roma,è ildel gruppo. Per la musica lascia gli studi al liceo classico e fonda, nel 2014, la band insieme a Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. I quattro si presentano alla decima edizione di X Factor e in breve tempo diventano beniamini di pubblico e critica, che parla di loro come band rivelazione dell’anno. Pur arrivando clamorosamente secondi in classifica, sono loro i veri vincitori di X Factor.è ...

