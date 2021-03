Basket, Serie A 2020/2021: Trieste-Cantù 82-79, cronaca e tabellino (Di domenica 7 marzo 2021) L’l’Allianz Trieste supera 82-79 l’Acqua San Bernardo Cantù nel match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Basket di Serie A 2020/2021. In virtù di questo risultato i friulani salgono a 20 punti in classifica, mentre i lombardi restano ultimi a 12. RISULTATI E CLASSIFICA RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite mette a segno i primi due punti della partita con Smith, ma a prendere in mano le redini del gioco sono i padroni di casa provando a creare un importante gap che arriva sino ad un massimo di 8 punti. I lombardi, però, non restano a guardare e si rifanno immediatamente sotto, ribaltando tutto e chiudendo il primo quarto in vantaggio 19-16. Nel secondo parziale gli ospiti incrementano ulteriormente il proprio vantaggio grazie ad uno straripante Smith, che ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) L’l’Allianzsupera 82-79 l’Acqua San Bernardonel match valevole per la ventunesima giornata del campionato didi. In virtù di questo risultato i friulani salgono a 20 punti in classifica, mentre i lombardi restano ultimi a 12. RISULTATI E CLASSIFICA RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La formazione ospite mette a segno i primi due punti della partita con Smith, ma a prendere in mano le redini del gioco sono i padroni di casa provando a creare un importante gap che arriva sino ad un massimo di 8 punti. I lombardi, però, non restano a guardare e si rifanno immediatamente sotto, ribaltando tutto e chiudendo il primo quarto in vantaggio 19-16. Nel secondo parziale gli ospiti incrementano ulteriormente il proprio vantaggio grazie ad uno straripante Smith, che ...

