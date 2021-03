Bari, bimbo di 18 mesi investito per errore dall’auto del padre: arrivato morto in ospedale (Di domenica 7 marzo 2021) Un bambino di 18 mesi sarebbe stato investito per errore dall’auto del padre, a Modugno, in provincia di Bari. L’uomo stava facendo manovra in un parcheggio e non avrebbe visto il bambino dietro l’auto. Inutile, purtroppo, la corsa al Pronto Soccorso. Bambino investito per errore dal padre Era di nazionalità cinese il bambino investito per errore dal padre in un parcheggio sulla Sp1 a Modugno, provincia di Bari. L’uomo non avrebbe visto il bambino di 18 mesi che si trovava dietro l’auto, come hanno ricostruito i parenti presenti, e lo avrebbe investito mentre stava effettuando la retromarcia. Il bambino è stato trasportato ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 7 marzo 2021) Un bambino di 18sarebbe statoperdel, a Modugno, in provincia di. L’uomo stava facendo manovra in un parcheggio e non avrebbe visto il bambino dietro l’auto. Inutile, purtroppo, la corsa al Pronto Soccorso. BambinoperdalEra di nazionalità cinese il bambinoperdalin un parcheggio sulla Sp1 a Modugno, provincia di. L’uomo non avrebbe visto il bambino di 18che si trovava dietro l’auto, come hanno ricostruito i parenti presenti, e lo avrebbementre stava effettuando la retromarcia. Il bambino è stato trasportato ...

