Atletico Madrid, Simeone: «Abbiamo fatto la partita contro il Real»

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha commentato il derby pareggiato contro il Real Madrid: le dichiarazioni del tecnico argentino

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha commentato il derby pareggiato contro il Real Madrid. «Sono molto contento della prestazione. Abbiamo fatto la partita, purtroppo non siamo riusciti a sfruttare le occasioni per il raddoppio e loro hanno trovato il pari con un bel gol».

