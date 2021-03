12 Persone che dovrebbero cambiare il proprio tatuatore (Di domenica 7 marzo 2021) Avete mai visto un brutto tatuaggio? Purtroppo a volte, anche in questo ambiente, capitano che si ottengano dei risultati che lasciano alquanto a desiderare. Molte Persone, al giorno d’oggi si fanno tatuare il proprio corpo e certi tatuaggi risultano davvero delle incredibili opere d’arte. Non è affatto questo il caso delle foto che vogliamo mostrarvi oggi, dove potrete assistere ad alcuni esempi di tatuaggi. Che sia colpa del tatuatore, del modello o della scelta del disegno effettuata dal diretto interessato, una cosa è sicura… sicuramente sarebbe stato più opportuno evitarli o affidarsi ad un tatuatore diverso. 1. Il tatuaggio avrebbe dovuto ritrarre una foto del “nonno” dell’interessato, ma è uscita fuori una strana caricatura di Justin Bieber. 2. Questo tatuaggio ne ha coperto uno peggiore sotto… non osiamo ... Leggi su virali.video (Di domenica 7 marzo 2021) Avete mai visto un brutto tatuaggio? Purtroppo a volte, anche in questo ambiente, capitano che si ottengano dei risultati che lasciano alquanto a desiderare. Molte, al giorno d’oggi si fanno tatuare ilcorpo e certi tatuaggi risultano davvero delle incredibili opere d’arte. Non è affatto questo il caso delle foto che vogliamo mostrarvi oggi, dove potrete assistere ad alcuni esempi di tatuaggi. Che sia colpa del, del modello o della scelta del disegno effettuata dal diretto interessato, una cosa è sicura… sicuramente sarebbe stato più opportuno evitarli o affidarsi ad undiverso. 1. Il tatuaggio avrebbe dovuto ritrarre una foto del “nonno” dell’interessato, ma è uscita fuori una strana caricatura di Justin Bieber. 2. Questo tatuaggio ne ha coperto uno peggiore sotto… non osiamo ...

Advertising

GassmanGassmann : Persone sedute in poltrona da decenni, che parlano di persone che non lasciano la poltrona. - ElisaDospina : L’eleganza di @MetaErmal nell’asfaltare le persone non cadendo nel tranello dell’aggressività. Ermal maestro di vit… - NetflixIT : Questo tweet è dedicato a tutte le persone che PARLANO continuamente ai personaggi mentre guardano film o serie tv.… - almightyxlouu : @G0LDR4SH molte persone lo prendono come misgendering e ci restano davvero molto male, te lo dico per esperienza pe… - inoverthinking : oggi sono di buon umore e sto spammando amore e affetto a tutte le persone che amo e che ho tra i contatti. tu che… -