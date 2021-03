Vincitore Sanremo 2021 | chi è? Stasera la verità

Leggi su altranotizia

(Di sabato 6 marzo 2021) Ci siamosapremo il nome deldel Festival di. La kermesse è giunta alla fine., Ermal Meta? (Getty Images)Aspettavamo questo giorno con ansia esapremo il nome di chi si aggiudicherà il titolo di migliore canzone italiana dell’anno. Mai come quest’anno, almeno nelle ultime edizioni, regna l’incertezza e non è facile fare un nome in assoluto. Sono diverse le scuole di pensiero che ci portano a cercare di capire chi avrà la forza per portarsi a casa un titolo molto prezioso e in grado di imprimersi nella storia e soprattutto nel curriculum. LEGGI ANCHE >>> Chi è Beatrice Venezi?, chi è? I ...