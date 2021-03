Vaccini, l’appello dei medici di base: “Ogni dottore ha solo 10 dosi a settimana. E questo sistema discrimina le fasce più deboli” (Di sabato 6 marzo 2021) C’è la disponibilità dei medici sul territorio, ma per imprimere il cambio di passo alla campagna vaccinale italiana c’è bisogno di un numero decisamente maggiore di dosi. Secondo quanto denuncia il segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti, Ogni medico di base ha a disposizione appena dieci dosi a settimana nelle regioni in cui si è avviato il loro coinvolgimento nella campagna. Ma c’è di più: la maggiore disponibilità del vaccino AstraZeneca ha fatto sì che a rimanere indietro con le somministrazioni siano i soggetti che ne avrebbero più bisogno, ovvero le persone fragili con patologie. “Bisogna fare i conti con la disponibilità limitata dei Vaccini da un lato e con i ritardi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) C’è la disponibilità deisul territorio, ma per imprimere il cambio di passo alla campagna vaccinale italiana c’è bisogno di un numero decisamente maggiore di. Secondo quanto denuncia il segretario della Federazione italiana deidina generale (Fimmg), Silvestro Scotti,medico diha a disposizione appena diecinelle regioni in cui si è avviato il loro coinvolgimento nella campagna. Ma c’è di più: la maggiore disponibilità del vaccino AstraZeneca ha fatto sì che a rimanere indietro con le somministrazioni siano i soggetti che ne avrebbero più bisogno, ovvero le persone fragili con patologie. “Bisogna fare i conti con la disponibilità limitata deida un lato e con i ritardi ...

