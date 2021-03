Sanremo, parla Gaudiano: «Ancora fatico a credere di aver vinto» (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo Giovani si è concluso venerdì sera, quando Beatrice Venezi ha fatto il proprio annuncio. A vincere, davanti a Davide Shorty, Wrongonyou e Folcast, è stato Gaudiano, gli occhi lucida e la voce incerta nel pronunciare i primi ringraziamenti. «Dedico la vittoria alla mia famiglia, a mio padre», ha detto nella quarta serata del Festival, congedandosi in fretta dal palcoscenico dell’Ariston. «Stanotte, ho chiuso gli occhi molto tardi. L’adrenalina mi ha portato a vivere con emozione la serata, dentro di me ero molto euforico. La situazione che stiamo vivendo ci costringe e non sfogare la felicità, a non festeggiare. Sono tornato in stanza e ho cercato di interiorizzare, ma faccio fatica. Faccio fatica a far combaciare l’immagine del ragazzo che vedo sui giornali, con il premio in mano, con il mio io interiore», ha spiegato sabato mattina, con un’emozione che la notte non ha saputo cancellare. Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo Giovani si è concluso venerdì sera, quando Beatrice Venezi ha fatto il proprio annuncio. A vincere, davanti a Davide Shorty, Wrongonyou e Folcast, è stato Gaudiano, gli occhi lucida e la voce incerta nel pronunciare i primi ringraziamenti. «Dedico la vittoria alla mia famiglia, a mio padre», ha detto nella quarta serata del Festival, congedandosi in fretta dal palcoscenico dell’Ariston. «Stanotte, ho chiuso gli occhi molto tardi. L’adrenalina mi ha portato a vivere con emozione la serata, dentro di me ero molto euforico. La situazione che stiamo vivendo ci costringe e non sfogare la felicità, a non festeggiare. Sono tornato in stanza e ho cercato di interiorizzare, ma faccio fatica. Faccio fatica a far combaciare l’immagine del ragazzo che vedo sui giornali, con il premio in mano, con il mio io interiore», ha spiegato sabato mattina, con un’emozione che la notte non ha saputo cancellare.

