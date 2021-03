Sanremo 2021, le pagelle dei look della quarta serata (Di sabato 6 marzo 2021) La quarta serata di Sanremo 2021 ha visto ritornare sul palco dell'Ariston tutti i big in gara con la propria canzone, dopo la parentesi di giovedì dedicata alle cover e ai duetti. Un'occasione perfetta per un nuovo valzer di look, a cui ha preso parte in qualità di super-ospite anche il vincitore dell'edizione 2019 del Festival, Mahmood. Ecco allora le nostre pagelle. Aiello Aiello Sanremo, 71° Festival della Canzone Italiana, I look della quarta serata Sanremo / IPACommento: Un maxi pullover con la schiena di tulle e aggrappate una scia di piume come stelle filanti, N.21. Con questa esibizione il giovane cantante calabrese si autoproclama senza dubbio il più stiloso ... Leggi su gqitalia (Di sabato 6 marzo 2021) Ladiha visto ritornare sul palco dell'Ariston tutti i big in gara con la propria canzone, dopo la parentesi di giovedì dedicata alle cover e ai duetti. Un'occasione perfetta per un nuovo valzer di, a cui ha preso parte in qualità di super-ospite anche il vincitore dell'edizione 2019 del Festival, Mahmood. Ecco allora le nostre. Aiello Aiello, 71° FestivalCanzone Italiana, I/ IPACommento: Un maxi pullover con la schiena di tulle e aggrappate una scia di piume come stelle filanti, N.21. Con questa esibizione il giovane cantante calabrese si autoproclama senza dubbio il più stiloso ...

