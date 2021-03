Sanremo 2021, Amadeus irrompe sul palco e interrompe la gara: 'Chiamate Francesco Renga, c'è stato un problema...' (Di sabato 6 marzo 2021) Amadeus irrompe sul palco e interrompe la gara: ' Chiamate Francesco Renga, c'è stato un problema... '. Pochi minuti fa, il conduttore ha fatto irruzione in diretta per comunicare un contrattempo ... Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021)sulla: ', c'èun... '. Pochi minuti fa, il conduttore ha fatto irruzione in diretta per comunicare un contrattempo ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - fancamsanremo : RT @fancamsanremo: ?? fulminacci & valerio lundini ?? fancam video edit sanremo 2021 #sanremo2021 - possodirti : RT @fancamsanremo: ?? fulminacci & valerio lundini ?? fancam video edit sanremo 2021 #sanremo2021 -