Quando il cane incontrò l'uomo (Di sabato 6 marzo 2021) A un certo punto, nella preistoria, alcuni lupi «decisero» di abbandonare la caccia e di seguire i primi gruppi di umani. Ma come avvenne, esattamente, questa alleanza, preziosa per entrambe le specie? Un nuovo studio racconta una storia che inizia, in Siberia, 23 mila anni fa. Ci fu un momento perduto nella notte dei tempi in cui ebbe inizio la lunga amicizia tra uomo e cane. Quando ciò avvenne, in quale luogo e quale specie canina per prima camminò a fianco dei nostri antenati sono tutte domande da sempre oggetto di speculazioni. Però, mai come oggi, grazie a una serie di recenti scoperte, possiamo raccontare una storia del legame uomo-cane abbastanza verosimile, se proprio non vera in tutti i suoi dettagli. È un racconto che deve necessariamente cominciare dalla Siberia di circa 23 mila anni fa, dato che una ricerca appena uscita ...

