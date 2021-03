Posti letto in strutture private, Corte dei Conti evita spreco di 80 milioni. (Di sabato 6 marzo 2021) 'Lontano dal clamore delle cronache' la Corte dei Conti della Campania, malgrado le difficoltà legate alla carenza di personale, alla pandemia e anche agli interventi legislativi, ha messo a segno '... Leggi su gazzettadinapoli (Di sabato 6 marzo 2021) 'Lontano dal clamore delle cronache' ladeidella Campania, malgrado le difficoltà legate alla carenza di personale, alla pandemia e anche agli interventi legislativi, ha messo a segno '...

Advertising

gnightghost : madame è stata brava e mi piace ma annalisa non può trovarsi 7 posti sotto lei per la stampa..... menomale che nell… - Serena_CELI1 : RT @valfurla: L'Iraq, dove oggi arrivava il Papa, è un paese martoriato dalla povertà, da attentati e dal covid. 'I posti letto sono scesi… - MGTurco : @LaStampa non BASTANO in primis in quanto NULLA è stato fatto per AUMENTARE e a quanto sostengono ne erano convinti… - manuel89601317 : @AlexSalerno10 @PoliticaPerEwok @MaxCharmed @g_boggero @Ruffino_Lorenzo se dovessi scegliere te è uno con 30/40 ann… - torinoggi : Coronavirus: da domani nuovi posti letto negli ospedali di Chivasso, Ivrea, Ciriè e Cuorgnè. Sospese in parte le op… -