Pierpaolo Pretelli spiazza a Verissimo: “Tornavo a casa piangendo” (Di sabato 6 marzo 2021) L'ex Velino di Striscia la Notizia ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin il difficile passato e le difficoltà affrontate per vedere il figlio L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 6 marzo 2021) L'ex Velino di Striscia la Notizia ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin il difficile passato e le difficoltà affrontate per vedere il figlio L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

MediasetPlay : La Casa di #GFVIP gli ha regalato un grande amore, ma ha fatto conoscere a tutti anche il suo lato più dolce... que… - Mary27479811 : RT @miemydem: Ritwitta con #PIERPAOLO se vorresti anche tu un Pierpaolo Pretelli nella vita - Maryury49145966 : RT @miemydem: Ritwitta con #PIERPAOLO se vorresti anche tu un Pierpaolo Pretelli nella vita - AsiaDiBari2 : RT @patty2710R: La differenza sta nel modo in cui esci di scena... #adoroooooo #pierpaolo #pretelli @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel la vos… - Corrado43619930 : RT @Emma97791: Pierpaolo Pretelli (also know as Pietropablo Escobar), donatore di conferme since 1990. @pierpaolopretel #prelemi #pierpao… -