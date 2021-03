Pd | tanti congiurati mai un colpevole

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 6 marzo 2021) A parte Renzi che si è fatto fuori da solo, la storia emotiva e politica del Pd è ricca di trame, colpi bassi, sputi e vendette di nemici diventati amici e poi ancora nemici quasi da farci una serie, anzi, il nostro è un invito. Anche perché negli strappi e negli addii c’è il classico rancore del “ne ho mandati giù troppi di bocconi amari, adesso basta”. Ma, e questa è la principale costante, nell’ultima scena, quella definitiva (o quasi) scompaiono d’incanto cattivi e giuda,e colpevoli. Tutti colpevoli e tutti innocenti, così che quando poi, dopo la ricostruzione di un terreno civile, una direzione politica, un’assemblea, un congresso, che so, magari, tutti ritornano a fare quello che facevano prima, rimanendo più o meno nello stesso posto, in maggioranza o in minoranza, ma sempre in agguato, dopo un po’. E’ andata così con Veltroni, Bersani e ora con ...