Marte, rover Perseverance: i primi metri sul Pianeta Rosso (Di sabato 6 marzo 2021) La prima passeggiata su Marte per il rover Perseverance questa notte. La sonda della missione Nasa "Mars 2020" si è spostata per un breve tragitto sul Pianeta Rosso per la prima volta a due settimane ... Leggi su quotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) La prima passeggiata super ilquesta notte. La sonda della missione Nasa "Mars 2020" si è spostata per un breve tragitto sulper la prima volta a due settimane ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il rover Perseverance ha percorso i primi metri sulla superficie di Marte. L'impronta delle ruote in una foto della… - RaiNews : Primo 'test drive' del rover della #Nasa #Perseverance sul suolo marziano: nel suo giro di prova ha percorso circa… - MediasetTgcom24 : Nasa, Perseverance ha percorso i primi metri sul suolo di Marte: le impronte del rover #marte… - goldvnerm : RT @hrvstls: non me l'ha chiesto nessunx ma ne parlerò lo stesso l'italia è così indietro da fare drama per un bacio tra due persone dello… - riky7372 : RT @partigianovegan: La cosa su cui riflettere è che tra pochi minuti arriverà un nostro rover su Marte,mentre sulla terra non abbiamo anco… -