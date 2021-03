Llorente e Pereyra a segno | l' Udinese batte il Sassuolo 2-0

(Di sabato 6 marzo 2021) UDINE (ITALPRESS) – Stavolta l'non si fa male da sola. Dopo l'1-1 contro il Milan con rigore regalato nel finale per un mani di Stryger Larsen, De Paul e compagni battono 2-0 ile tengono alta la guardia fino alla fine senza soffrire l'attacco da 40 gol stagionali di De Zerbi. L'sale a quota 32 punti in classifica e si lascia forse definitivamente alle spalle la lotta salvezza. Per farlo Gotti si affida al suo mercato invernale: spazio aalle spalle di, entrambi a. E la rete dell'1-0 è proprio frutto del fiuto del gol dello spagnolo che tanto è mancato nella prima parte di stagione. Al 42? Molina crossa dalla destra, Ayhan trattieneche in caduta riesce a deviare il pallone quel che basta per beffare Consigli. E' ...

Makengo), Stryger Larsen;(41' s.t. Nestorovski). All. Gotti. Sassuolo (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Ayhan (20' s.t. Defrel), Locatelli; Berardi,...L'Udinese infila la terza vittoria consecutiva in casa e sale al decimo posto battendo 2 - 0 il Sassuolo grazie ai gol di. La zampata dello spagnolo arriva alla fine del primo tempo, su assist di Molina. Il raddoppio firmato daè il giusto suggello a un'azione bellissima. La squadra di De Zerbi ...L'Udinese diventa via via sempre più pressante fino a concretizzare il primo gol della partita segnato da Llorente che devia in porta la palla ... Al 3' minuto di ricupero Pereyra insacca il secondo ...Lo spagnolo sblocca il punteggio negli ultimi minuti della prima frazione, l'argentino chiude nella ripresa in pieno recupero. Poco pericolosi i neroverdi ...