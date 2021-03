Juve Lazio 0-1 LIVE | Correia sfrutta l’errore di Kulusevski

(Di sabato 6 marzo 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match dello Stadium 4? Tiro Fares – Soffiato il pallone a Cuadrado e conclusione destra dal limite. Il pallone sorvola di poco la traversa 5? Morata lamenta una trattenuta di Hoedt – Lo spagnolo stava aggredendo l’area, tutto regolare per Massa 9? Punizione Milinkovic – Dai 25 metri, il pallone sfiora il palo protetto da Szczesny 14? Gol– Errore banale in disimpegno di ...

Commenta per primo Dejan Kulusevski è stato intervistato da DAZN prima della sfida con lae ha risposto così sul suo ruolo in campo: 'Morata e non Ronaldo? Certo che ci sono delle cose ...8'pt Punizione dal limite per la squadra di Inzaghi:in questo avvio padrona del campo. 6'ptin partita. Adesso ci prova Correa . Murato. 5'pt Subito pericolosa la squadra di Inzaghi: errore di Cuadrado che libera Fares , l'esterno converge e calcia col destro. Pallone alto. 4'pt Cerca ...Sono giorni importanti per la Juventus, tra sfida con la Lazio e col Porto in Champions per il ritorno degli ottavi. A margine dell'anticipo serale dell'Allianz ha parlato Fabio Paratici, queste le ...All'Allianz Stadium è tutto pronto per la sfida di campionato tra Juventus e Lazio: di seguito la diretta scritta del match.