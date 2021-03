Insigne | missione Champions | dopo le scuse | serve un capitano leader e trascinatore

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Insigne missione

La Gazzetta dello Sport

Prima l'insulto di Lorenzoalla squadra, poi l'allontanamento di Mario Rui dall'allenamento. E, infine, i colori plumbei che avvolgono il cielo sopra Castel Volturno. Insomma, il quadro non è ...... servito da uno slalom speciale a sinistra del solito: a questo punto, la rimonta al goffo autogol di Maksimovic cominciata dal gran mancino di Zielinski era stata completata. Poi, il resto: ...Non è di certo passato inosservato agli occhi indiscreti delle tante telecamere presenti lo sfogo di Lorenzo Insigne dopo il gol del 3-3 siglato in extremis e su rigore da Caputo, che ha regalato un i ...Contro il Sassuolo gli azzurri in pieno recupero gettano alle ortiche una vittoria forse troppo generosa ma utile per chiudere definitivamente la crisi ...