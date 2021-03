I cianobatteri Anabaena si possono coltivare su Marte

(Di sabato 6 marzo 2021) Ricerca con il bioreattore Atmos ha dimostrato che i, capaci di fissare azoto e produrre ossigeno,essere coltivati suL’obiettivo della Nasa – in collaborazione con altre importanti agenzie spaziali – è quello di inviare le sue prime missioni umane suall’inizio del prossimo decennio, mentre aziende come SpaceX potrebbero farlo anche… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : cianobatteri Anabaena

Corriere Nazionale

In uno studio pubblicato su Frontiers in Microbiology scienziati dell'Università di Brema hanno mostrato che ipossono essere coltivati solo con gas locali, acqua e altri ......atmosferiche possono supportare la vigorosa crescita autotrofica e diazotrofica dei', spiegano i ricercatori nell'abstract dello studio, in riferimento al fatto che i batteri...