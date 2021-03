Fonseca mette in guardia i suoi “Col Genoa partita difficile” (Di sabato 6 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana che l’ha visto tenere quasi una lezione di tattica sulla differenza tra identità di gioco e strategia, Paulo Fonseca torna in cattedra e nel corso della conferenza stampa della vigilia di Roma-Genoa non si nasconde quando è il momento di illustrare il tipo di partita che si aspetta all’Olimpico. A provare a minare le ambizioni Champions dei giallorossi sarà la squadra di Ballardini, reduce sì da tre punti in quattro partite ma forte anche di una cavalcata da inizio anno che l’ha vista allontanarsi in modo deciso dalla zona calda della classifica. “Sarà una partita difficile – esordisce Fonseca – il Genoa con Ballardini è una squadra fortissima, aggressiva e che pressa molto. Sarà dura perchè hanno una buona prima fase di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana che l’ha visto tenere quasi una lezione di tattica sulla differenza tra identità di gioco e strategia, Paulotorna in cattedra e nel corso della conferenza stampa della vigilia di Roma-non si nasconde quando è il momento di illustrare il tipo diche si aspetta all’Olimpico. A provare a minare le ambizioni Champions dei giallorossi sarà la squadra di Ballardini, reduce sì da tre punti in quattro partite ma forte anche di una cavalcata da inizio anno che l’ha vista allontanarsi in modo deciso dalla zona calda della classifica. “Sarà una– esordisce– ilcon Ballardini è una squadra fortissima, aggressiva e che pressa molto. Sarà dura perchè hanno una buona prima fase di ...

