Figc | Gravina ha i suoi vice | scelti Dal Pino e Calcagno

(Di sabato 6 marzo 2021) Il protocollo non si tocca. Gabrieleaffronta il tema del giorno alla fine del consiglio federale: i contagi che crescono, il campionato sotto scacco, le polemiche su Lazio - Torino. Ma il ...

Gabrieleaffronta il tema del giorno alla fine del consiglio federale: i contagi che crescono, il campionato sotto scacco, le polemiche su Lazio - Torino. Ma il presidente della...Prima della riunione odierna del Consiglio Federale, la prima dopo la rielezione alla presidenza delladello scorso 22 febbraio, Gabrielee la vedova di Paolo, Federica Cappelletti, ...La scultura è stata consegnata alla vedova di Paolo Rossi ieri a Roma alla Figc. Matteo Castagnini l’ha realizzata alla fonderia Mariani. "Un grande onore" ...C’è il via libera del Consiglio Federale della Figc per la ripartenza dei campionati di Eccellenza di calcio a 11 maschile e femminile e dei campionati di Serie C1 di calcio a 5. "Il via libera defini ...