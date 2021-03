Caos Benevento, lite Schiattarella-Insigne, il tecnico Inzaghi non li convoca (Di sabato 6 marzo 2021) Il Benevento si gioca tantissimo nel match della 26esima giornata del campionato di Serie A contro lo Spezia, ma deve fare i conti con una presunta lite tra Schiattarella e Insigne. Dopo un avvio di stagione veramente positivo, la squadra ha fatto i conti con qualche passo falso di troppo e la classifica adesso non è tranquilla. Il Benevento ha conquistato 25 punti in 25 partite, una media che potrebbe non servire per raggiungere la salvezza. Ma a preoccupare sono le ultime prestazioni: la squadra di Filippo Inzaghi non vince da dieci partite, l’ultima gioia è stata contro il Cagliari ed è reduce da due ko consecutivi contro Napoli e Verona. Serve un cambio di passo immediato per evitare spiacevoli sorprese. La lite ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 marzo 2021) Ilsi gioca tantissimo nel match della 26esima giornata del campionato di Serie A contro lo Spezia, ma deve fare i conti con una presuntatra. Dopo un avvio di stagione veramente positivo, la squadra ha fatto i conti con qualche passo falso di troppo e la classifica adesso non è tranquilla. Ilha conquistato 25 punti in 25 partite, una media che potrebbe non servire per raggiungere la salvezza. Ma a preoccupare sono le ultime prestazioni: la squadra di Filipponon vince da dieci partite, l’ultima gioia è stata contro il Cagliari ed è reduce da due ko consecutivi contro Napoli e Verona. Serve un cambio di passo immediato per evitare spiacevoli sorprese. La...

