Cagliari | Cossu racconta | «Qualcuno lassù mi ha regalato una seconda vita»

Andrea Cossu ha raccontato il terribile incidente stradale in cui ha rischiato la vita Andrea Cossu si è raccontato sulle pagine de L'Unione Sarda, due settimane dopo il terribile incidente automobilistico che l'ha visto protagonista. LEGGI L'INTERVISTA INTEGRALE SU Cagliari NEWS 24 INCIDENTE – «Come sto? Acciaccato, ho ancora tanti dolori. Ne avrò per un po'. Però diciamo che per quello che mi è successo, sto quasi bene. Sì sono consapevole di essere un miracolo». RICORDI – «Qualcosa delle fasi iniziali dell'incidente, un ricordo sfocato. Mi ritrovo a terra: un passante, non so chi fosse, resta sempre con me, mi fa parlare, mi tiene sveglio sino all'arrivo dei primi soccorritori. Ricordo la voce di un amico nel momento in cui i paramedici mi caricano sull'ambulanza per trasportarmi al ...

