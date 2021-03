Arzano | controlli dei Carabinieri | sequestro di armi e munizioni

(Di sabato 6 marzo 2021) Cronaca di Napoli: nell’ambito deiadhanno sequestrato 153 proiettili e due pistole. Sedici multe per violazione delle normative anti Covid 19. È senza sosta l’attività di controllo del territorio deidel Comando Provinciale di Napoli nella città di. I militari della compagnia di Casoria hanno identificato 100 persone

Servizio di controllo straordinario del territorio dei carabinieri della compagnia di Casoria, insieme ai colleghi del Reggimento Campania nel rione '167' di. Controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nella città di Arzano. I militari della compagnia di Casoria hanno identificato 100 persone e controllato 82 veicoli. Sedici ... E' senza sosta l'attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nella città di Arzano. I militari della compagnia di Casoria hanno identificato 100 persone e co ...