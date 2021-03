Velletri | reparto di ginecologia chiuso | donna partorisce in auto | è già il quarto caso

(Di venerdì 5 marzo 2021) Una giovane, nella mattinata di ieri, ha partorito la propria bambina in, all’ingresso del Pronto Soccorso. Siamo ae questo è ildi “parto in” da quando è statoildidell’Ospedale “Colombo” di. Dopo che le si erano rotte le acque, la ragazza è stata accompagnata in Pronto Soccorso dal neo-papà ma ha partorito all’interno della sua macchina. Fortunatamente i due medici di turno del Pronto Soccorso hanno prestato i primi soccorsi alla, tagliando il cordone ombelicale e mettendo la bambina in sicurezza. Entrambe, dopo le prime cure, sono state trasferite all’ospedale dei Castelli: dov’è presente l’unico ...

E' passato quasi un anno, ormai, dal giorno in cui come una mannaia calò sull'Ospedale di Velletri il provvedimento – si disse temporaneo – di chiusura del reparto di Pediatria. Passarono pochi giorni ...Dopodiché sono state trasferite entrambi all'ospedale dei Castelli dove c'è l'unico reparto di ginecologia e neonatologia. Il Punto Nascita di Velletri da quando è stato chiuso il reparto, è già il ...