Vaccino Covid | consensi da record per Boris Johnson | i numeri

robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - repubblica : Covid, l'Italia blocca l'esportazione del vaccino AstraZeneca d'intesa con l'Ue: La decisione del governo non ha pr… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, l’Ema avvia la revisione di Sputnik. Mosca: “Pronti a fornire 50 milioni di dosi da giugno con il vi… - MichesVioleta : RT @CalaminiciM: Il Presidente Draghi ha bloccato l’export di 250mila dosi di vaccino AstraZeneca che erano dirette in Australia! Nel suo p… - EricrapErikrap : RT @biif: Ma perché negli altri paesi se uno muore dopo il #vaccino #COVID possono tranquillamente dirlo mentre qui devono montare pantomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Ieri sono state somministrate in Lombardia 25.819 dosi dianti -, di cui 10.732 agli over 80, tra prima e seconda somministrazione. Lo fa sapere la Regione Lombardia. La campagna di vaccinazione rivolta agli anziani over 80 ha raggiunto le 567.Oggi si parla molto die purtroppo l'attenzione verso le altre vaccinazioni si è affievolita. Invece, non bisogna abbassare la guardia su tutte le coperture vaccinali, ed è essenziale ...L'Ema poi, non ha ancora approvato Sputnik V. Non è una novità che l'assessore D'Amato spinga per l'acquisto di Sputnik V: anche l'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani ne ha st ...Bologna, 5 marzo 2021 - Nonostante tutto, c’è anche chi sorride: sia in Emilia Romagna che nelle Marche. Paesi, per lo più piccoli, che in questi giorni sono Covid-free, cioè non hanno cittadini conta ...