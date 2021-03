Un Posto al Sole, trama 5 marzo 2021: la decisione di Lara (Di venerdì 5 marzo 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole puntata 5 marzo 2021 con nuove trame che chiudono una settimana ricca di colpi di scena. Tra Roberto e Filippo, non manca la disperazione di Patrizio! La confusione di Patrizio trama Un Posto al Sole oggi 5 marzo 2021 con delle rivelazioni che riguarderanno alcuni dei protagonisti della soap napoletana. Ma dove eravamo rimasti? Per capire bene cosa sia successo al secondogenito dei Giordano, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Patrizio è da sempre molto conteso da parte delle protagoniste femminili della soap anche se il suo amore è rivolto a Rossella. I due sono stati insieme, poi si sono lasciati e riavvicinati nonostante Ilaria si fosse messa in mezzo a loro. Ma in queste ultime puntate Rossella ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 5 marzo 2021) Anticipazioni Unalpuntata 5con nuove trame che chiudono una settimana ricca di colpi di scena. Tra Roberto e Filippo, non manca la disperazione di Patrizio! La confusione di PatrizioUnaloggi 5con delle rivelazioni che riguarderanno alcuni dei protagonisti della soap napoletana. Ma dove eravamo rimasti? Per capire bene cosa sia successo al secondogenito dei Giordano, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Patrizio è da sempre molto conteso da parte delle protagoniste femminili della soap anche se il suo amore è rivolto a Rossella. I due sono stati insieme, poi si sono lasciati e riavvicinati nonostante Ilaria si fosse messa in mezzo a loro. Ma in queste ultime puntate Rossella ...

MariaErrichiel5 : RT @CorradinoMineo: C'è un limite a tutto. Neppure un super mediatore come Zingaretti poteva ancora sopportare gente che modella le proprie… - ilu_iciao : RT @biamissing: Saturno su da bravo ridai il posto a Sole. Dall‘isola deserta pianeti giocherelloni. - 1966tato : RT @durlindana69: A te che sei il mio presente A te, la mia mente E come uccelli leggeri Fuggon tutti i miei pensieri Per lasciar solo… - gipsterius : RT @CorradinoMineo: C'è un limite a tutto. Neppure un super mediatore come Zingaretti poteva ancora sopportare gente che modella le proprie… - eugeniocardona : RT @lucarallo: «Immagina un posto migliore dove possiamo incontrarci di nuovo» ?? Il sole urbano di Daan Roosegaarde toglie il #Covid19 da… -