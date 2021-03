Serie A, stallo sui diritti TV: ora la decisione sui fondi d’investimento (Di venerdì 5 marzo 2021) L’assemblea della Lega Serie A tenutasi ieri non ha portato ad alcuna novità sul fronte dei diritti televisivi. Venerdì prossimo la decisione sui fondi d’investimento L’assemblea della Lega Serie A tenutasi ieri non ha portato ad alcuna novità sul fronte dei diritti televisivi. Undici squadre hanno votato a favore dell’offerta di DAZN ma per procedere all’approvazione serve il voto favorevole di 14 squadre. Questo stallo rende ancora più complicata l’assemblea prevista per venerdì prossimo dove le venti squadre di Serie A dovranno decidere se accettare l’offerta dei fondi d’investimento oppure far cadere l’affare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) L’assemblea della LegaA tenutasi ieri non ha portato ad alcuna novità sul fronte deitelevisivi. Venerdì prossimo lasuiL’assemblea della LegaA tenutasi ieri non ha portato ad alcuna novità sul fronte deitelevisivi. Undici squadre hanno votato a favore dell’offerta di DAZN ma per procedere all’approvazione serve il voto favorevole di 14 squadre. Questorende ancora più complicata l’assemblea prevista per venerdì prossimo dove le venti squadre diA dovranno decidere se accettare l’offerta deioppure far cadere l’affare. Leggi su Calcionews24.com

OperaFisista : Diritti tv: stallo in Serie A, nuova fumata grigia. I fondi aggiornano l’offerta - infoitsport : Diritti tv: stallo in Serie A, nuova fumata grigia. I fondi aggiornano l’offerta - LaStampa : Diritti tv: stallo in Serie A, nuova fumata grigia. I fondi aggiornano l’offerta - infoitsport : Diritti tv, Serie A in stallo: 11 voti a Dazn e 9 astenuti - YBah96 : RT @CalcioFinanza: Diritti tv, resta lo stallo in Serie A: 11 voti a Dazn e 9 astenuti, decisione rinviata -