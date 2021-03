Senegal in tensione dopo l’arresto di Sonko | morto un manifestante

(Di venerdì 5 marzo 2021) Giovedì la poliziaese è intervenuta contro i sostenitori del leader dell’opposizione Ousmane: una vittima negli scontri. Ousmanesi stava recando in tribunale per difendersi dalle accuse di stupro – che lui e i suoi sostenitori dichiarano essere politicamente motivate – quando è stato arrestato a Dakar, vicino all’Università di Cheikh Anta Diop L'articolo proviene da YesLife.it.

L'arrivo della polizia in forze ha messo fine agli incidenti anche se laè andata avanti per ore. Tanto che la strada è rimasta chiusa per diversi minuti. Già nei giorni scorsi dai vertici ...C'erano i due caporali africani, Ngom Ibrahim detto "Rasta", del, e Karfo Kader detto "Cafù"... ma anche per evitare occasioni die prevenire episodi di intolleranza", ha spiegato il ...Incidenti fuori dalla sede diplomatica di viale Certosa tra una cinquantina di manifestanti. Le proteste legate a tensioni interne al Paese tra filogovernativi e opposizioni. Già mercoledì c’era stata ...Traffico in tilt e momenti di grande tensione tra una cinquantina di manifestanti davanti al consolato senegalese di viale Certosa ...