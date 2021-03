Se la scuola è a pezzi, adesso tocca a noi (Di venerdì 5 marzo 2021) Oggi è difficile spiegare ai bambini e ai ragazzi di diverse regioni, e verosimilmente a breve sarà così in tutta Italia, che sono stati nuovamente respinti ai cancelli delle loro scuole come sia possibile che ancora una volta proprio la scuola sia stata raccontata come una priorità in ogni dichiarazione e con ogni mezzo mediatico, per poi essere trattata come un accessorio del quale si possa fare a meno. Quando parole e fatti divergono così plasticamente, un bambino si confonde, fa domande, così come un ragazzo si disillude, forse per sempre, che le cose dei grandi tutto sommato non cambieranno mai. tocca dare un segnale, battere un colpo, perché la scuola non sta bene e ha bisogno di cure radicali che vanno ben oltre due o tre settimanine in più a giugno, o una batteria di test INVALSI per certificare l'entità di un disastro ... Leggi su panorama (Di venerdì 5 marzo 2021) Oggi è difficile spiegare ai bambini e ai ragazzi di diverse regioni, e verosimilmente a breve sarà così in tutta Italia, che sono stati nuovamente respinti ai cancelli delle loro scuole come sia possibile che ancora una volta proprio lasia stata raccontata come una priorità in ogni dichiarazione e con ogni mezzo mediatico, per poi essere trattata come un accessorio del quale si possa fare a meno. Quando parole e fatti divergono così plasticamente, un bambino si confonde, fa domande, così come un ragazzo si disillude, forse per sempre, che le cose dei grandi tutto sommato non cambieranno mai.dare un segnale, battere un colpo, perché lanon sta bene e ha bisogno di cure radicali che vanno ben oltre due o tre settimanine in più a giugno, o una batteria di test INVALSI per certificare l'entità di un disastro ...

michelegasp : RT @valfurla: La scuola chiusa, i negozi aperti e i presidenti di Regione che 'ormai da un anno si spendono con generosità per la causa di… - EspositoFlash : @over_amsterdam Gli studenti dovrebbero essere il centro, il fulcro della scuola. Invece sono ignari pezzi di un me… - simona2101 : RT @valfurla: La scuola chiusa, i negozi aperti e i presidenti di Regione che 'ormai da un anno si spendono con generosità per la causa di… - barbero_1979 : RT @valfurla: La scuola chiusa, i negozi aperti e i presidenti di Regione che 'ormai da un anno si spendono con generosità per la causa di… - Andrea84it : RT @valfurla: La scuola chiusa, i negozi aperti e i presidenti di Regione che 'ormai da un anno si spendono con generosità per la causa di… -