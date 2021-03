Raggi | ordinanza per stop vendita alcol minimarket dopo le 18

AnsaRomaLazio : Covid: a Roma stop vendita alcol in minimarket dalle 18. Raggi a breve firma ordinanza, 'ma riaprire ristoranti la… - ItaliaaTavola : Il sindaco Virginia Raggi fa un passo avanti per arginare il rischio di assembramenti sul suolo pubblico. Fipe e Fi… - CDQLOstiense : Stop alla vendita di alcolici nei minimarket dalle 18: Raggi prepara l'ordinanza - mummy53690440 : Stop alla vendita di alcolici nei minimarket dalle 18: Raggi prepara l'ordinanza ?????????????????? - Pippo_1 : Con calma #raggi...... e' una vita che i negozi di #bangladesh e #fruttivendoli aperti h24 fanno come vogliono. -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi ordinanza

RomaDailyNews

A dispetto della negatività che traspare dall', i ristoratori nel 99 per cento dei casi ... A Roma, laogni giorno pubblica le foto della Polizia locale che presidia i posti dove ci sono ...Sempre nella stessa, Virginiasta pensando di includere anche i supermercati . Non saranno toccate dall'invece le enoteche che potranno continuare a lavorare come disposto ..."Per i minimarket a breve firmerò l'ordinanza per il divieto di vendita degli alcolici dalle 18. Ci sarà una stretta dei controlli in tal senso per evitare situazioni di assembramento". (ANSA) ...MILANO - La zona arancione rafforzata in vigore da oggi, nelle interpretazioni successive all'Ordinanza Regionale di ieri, consente ancora gli spostamenti tra Comuni con meno di 5mila abitanti nel rag ...