Quante e quali sono le correnti del Pd Dai progressisti di Zingaretti a Base riformista e ai franceschiniani | ecco chi ne fa parte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) Se la sinistra italiana ha una lunghissima tradizione fatta di scissioni, attacchi fratricidi e nuovi partiti nati dalle ceneri dei precedenti, al Nazareno questa dialettica interna è stata compressa – anche se mai sopita – sotto un’unica bandiera dal 2007, cioè quando è nato il Partito democratico. Al netto di fratture interne, leader cacciati fuori dalla porta e l’addio di unadella Ditta ai tempi del renzismo, i dem finora non hanno rinunciato alla vocazione maggioritaria alladella fusione tra Democratici di Sinistra e Margherita. Quei mondi, però, legati dall’Ulivo che ancora oggi è nel simbolo, non hanno mai smesso di far pesare i rispettivi distinguo. Così negli anni la galassia diinterne al partito non ha fatto altro che aumentare: oggi se ne contano almeno sette, anche se il numero varia a seconda delle ...