Pd | finita segreteria con Orlando | ad horas formalizzazione dimissioni Zingaretti

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Una riunione breve della segreteria insieme ai regionali. Un'informativa di Andrea Orlando, a quanto apprende l'Adnkronos, che ha relazionato sulle dimissioni annunciate da Nicola Zingaretti di cui è attesa ad horas la formalizzazione. Quindi Orlando ha ripercorso le possibilità contemplate dallo Statuto una volta che le dimissioni saranno formali. Da quel momento in poi nessuno sarà più in carica, decadranno gli organismi: comitato politico e segreteria compresa. Tutta la gestione sarà affidata alla presidente dell'assemblea nazionale, Valentina Cuppi, che dovrà prendere in mano il processo. Innanzitutto in vista dell'assemblea. Lì le possibilità sono codificate dallo Statuto: un nuovo segretario o un ...

