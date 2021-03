Oggi 24.036 casi e 297 morti. Record Emilia. In Lombardia 5.210 contagi (Di venerdì 5 marzo 2021) Il del in Italia di Oggi 5 marzo 2021 registra ancora numeri preoccupanti: 24.036 casi e 297 morti. In Italia sono stati superati i 3 milioni di casi da inizio epidemia: 3.023.129. , , , Piemonte le ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021) Il del in Italia di5 marzo 2021 registra ancora numeri preoccupanti: 24.036e 297. In Italia sono stati superati i 3 milioni dida inizio epidemia: 3.023.129. , , , Piemonte le ...

repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino di oggi 5 marzo: 24.036 nuovi casi e 297 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 marzo: 24.036 nuovi casi e 297 morti - askanews_ita : Oggi in Italia 24.036 nuovi casi e 297 morti. Positività in lieve calo #COVID19 #coronavirus… - ItaliaOggi : Covid 19, oggi 297 vittime e 24.036 casi. Brusaferro (Iss): 'Vicini alla soglia di allarme' - folucar : RT @irastadilarsson: Dati #COVID19Italia di oggi vs Venerdì scorso: + Casi: 24.036 vs 20.499 + Decessi: 297 vs 253 + Ricoveri: +217 vs +35… -