NBA 2021, Travis Schlenk: "Gallinari è un leader e una guida per i nostri giovani" (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo un inizio tormentato dagli infortuni, Danilo Gallinari sta attraversando il suo miglior momento con la maglia degli Atlanta Hawks. Nei confronti del Gallo sono arrivate parole significative da parte di Travis Schlenk, GM della squadra della Georgia, che ha parlato a "The Atletic" della figura dell'italiano anche all'interno dello spogliatoio: "Quello che in molti non vedono è la sua leadership, il modo in cui cerca di essere un mentore per alcuni dei nostri giovani". Il numero uno degli Hawks si è espresso anche sul Gallinari giocatore, analizzando comunque le qualità al tiro dell'italiano: "Sta tirando con il 39% da tre punti ed è un dato molto positivo. Si sta abituando ad uscire dalla panchina ed è la prima volta per lui in carriera". Atlanta ha appena cambiato ...

