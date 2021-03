Napoli, linea 6 della Metro: a ottobre apre la stazione Arco Mirelli (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ programmata per ottobre 2021 la messa in esercizio e dunque l’apertura al pubblico della stazione Arco Mirelli della linea 6 della Metropolitana di Napoli. Oggi gli assessori comunali ai Lavori pubblici, Alessandra Clemente, e alla Mobilità, MArco Gaudini, hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. “Siamo al 90 per cento della realizzazione della stazione – ha detto l’assessore Clemente – e della nuova piazza della Repubblica. Grazie a tutte le maestranze che sono le professionalità di un Sud che sa dimostrare sempre le sue eccellenze e che ci portano a conseguire un obiettivo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ programmata per2021 la messa in esercizio e dunque l’apertura al pubblicopolitana di. Oggi gli assessori comunali ai Lavori pubblici, Alessandra Clemente, e alla Mobilità, MGaudini, hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. “Siamo al 90 per centorealizzazione– ha detto l’assessore Clemente – enuova piazzaRepubblica. Grazie a tutte le maestranze che sono le professionalità di un Sud che sa dimostrare sempre le sue eccellenze e che ci portano a conseguire un obiettivo ...

