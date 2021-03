Milan-Inter, assembramenti prima del derby: primi tifosi sanzionati (Di venerdì 5 marzo 2021) Si erano dati appuntamento fuori San Siro per caricare le due squadre in vista del derby. Migliaia di tifosi, di Inter e Milan, il 21 febbraio scorso hanno cantato, sventolato bandiere e acceso fumogeni. Qualcuno l’ha fatto senza rispettare le regole per il contenimento della pandemia, cioè distanziamento e mascherine. Per questo in queste ore, come riporta l’Ansa, la Polizia di stato di Milano, attraverso la visione di video e immagini, ha sanzionato i primi tifosi di Milan e Inter. Al momento si tratterebbe di una ventina di tifosi. Non solo: la Digos sta eseguendo anche delle perquisizioni nei confronti di 5 tifosi Interisti indagati per le lesioni causate a un giovane tifoso ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 marzo 2021) Si erano dati appuntamento fuori San Siro per caricare le due squadre in vista del. Migliaia di, di, il 21 febbraio scorso hanno cantato, sventolato bandiere e acceso fumogeni. Qualcuno l’ha fatto senza rispettare le regole per il contenimento della pandemia, cioè distanziamento e mascherine. Per questo in queste ore, come riporta l’Ansa, la Polizia di stato dio, attraverso la visione di video e immagini, ha sanzionato idi. Al momento si tratterebbe di una ventina di. Non solo: la Digos sta eseguendo anche delle perquisizioni nei confronti di 5isti indagati per le lesioni causate a un giovane tifoso ...

