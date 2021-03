Microsoft Exchange è sotto attacco hacker

(Di venerdì 5 marzo 2021), software per la collaborazione aziendale tramite la rete, è finito nel mirino di un gruppo di cybercriminali cinesi che stanno attivamente sfruttando delle vulnerabilità zero-day per violare, attaccare e sottrarre il contenuto degli account di posta elettronica aziendale. Solamente in Italia potrebbero essere interessate migliaia di aziende che si affidano al software di. La stessa società di Redmond ha caldamente invitato tutti i suoi clienti a eseguire l’aggiornamento del software per ricevere così le patch che andranno a riparare le vulnerabilità e a escludere i possibili rischi d’intrusione, simili a quelli subiti dagli stati uniti con l’a SolarWinds. La segnalazione diindicano che le vulnerabilità zero-day sfruttate attivamente riguardano ...

helpdesk71 : Microsoft Exchange Server 2016: Guida all’installazione – Parte 2/2 - helpdesk71 : Microsoft Exchange Server 2016: Guida all’installazione – Parte 1/2 - cybersec_feeds : RT @nuke86: Microsoft sistema quattro bug di Exchange Server ???? il Report: - duncertain : RT @KasperskyLabIT: Vulnerabilità zero-day in Microsoft Exchange Server Importante aggiornare Exchange Server il prima possibile. Ulteri… - KasperskyLabIT : Vulnerabilità zero-day in Microsoft Exchange Server Importante aggiornare Exchange Server il prima possibile. Ul… -

ha rilasciato una serie di aggiornamenti di sicurezza per tutte le versioni disupportate per mitigare quattro diverse vulnerabilità zero - day. Tali vulnerabilità sono note agli aggressori informatici che le hanno già sfruttate per entrare in controllo di ...afferma di avere prove che un gruppo di cybercriminali cinese denominato 'Hafnium', ha attaccato i serverstatunitensi, tipicamente impiegati per gestire la posta elettronica di aziende, istituti di istruzione e altre organizzazioni. La notizia arriva dopo ulteriori ricerche nell'ambito ...Tanti scherzi crudeli circolano tra gli amministratori di Sistema riguardo a uno dei più gravi problemi di MS Outlook, che danneggia gli utenti, che non possono più usare le mail a causa del blocco di ...Una serie di vulnerabilità di Microsoft Exchange sono state utilizzate da un gruppo di cybercriminali cinesi per accedere alle caselle di posta elettronica delle aziende al fine di sottrarne il conten ...