Marvel's Avengers per PS5 e Xbox Series X/S in un trailer che offre una panoramica sulle funzionalità next-gen (Di venerdì 5 marzo 2021) È stato pubblicato un nuovo trailer per le versioni next-gen di Marvel's Avengers, che offre una panoramica su tutto ciò che offriranno i porting aggiornati. Trasmesso in streaming tramite l'account YouTube ufficiale di Marvel's Avengers il 4 marzo, il trailer scorre l'elenco dei miglioramenti offerti dalle versioni next-gen. Le versioni di prossima generazione saranno disponibili il 18 marzo, con coloro che hanno acquistato il gioco su PS4 o Xbox One in grado di eseguire l'upgrade alle nuove versioni gratuitamente. Oltre a tempi di caricamento più rapidi e texture a risoluzione più elevata, i porting di nuova generazione presenteranno anche effetti di distruzione ambientale migliorati in tutte le ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 marzo 2021) È stato pubblicato un nuovoper le versioni-gen di's, cheunasu tutto ciò che offriranno i porting aggiornati. Trasmesso in streaming tramite l'account YouTube ufficiale di'sil 4 marzo, ilscorre l'elenco dei miglioramenti offerti dalle versioni-gen. Le versioni di prossima generazione saranno disponibili il 18 marzo, con coloro che hanno acquistato il gioco su PS4 oOne in grado di eseguire l'upgrade alle nuove versioni gratuitamente. Oltre a tempi di caricamento più rapidi e texture a risoluzione più elevata, i porting di nuova generazione presenteranno anche effetti di distruzione ambientale migliorati in tutte le ...

peterstark00 : @L0KIART sto facendo vedere i film marvel alla mia ragazza, siamo arrivati a The Avengers e sembrano piacerle - GameXperienceIT : Marvel's Avengers: trailer e dettagli sulla patch next gen e le altre novità dopo 6 mesi dal lancio… - capgiulstark : AVENGERS 5 È ENTRATO IN FASE DI SVILUPPO ATTIVO MARVEL HO SOLO DUE RENI DA POTER VENDERE - lethalmovie : @wandavision @AntMan @MarvelStudios @disneyplus @Avengers @captainmarvel @thorofficial @CaptainAmerica @Marvel SEI BELLISSIMO SPOSAMI - 2ntmglm : @wandavision @AntMan @MarvelStudios @disneyplus @Avengers @captainmarvel @thorofficial @CaptainAmerica @Marvel @mcuobsel buongiorno bubi -