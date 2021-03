L’ignoranza consapevole (Di venerdì 5 marzo 2021) Il tempo futuro è scandito dal battito delle ore della Rinascita della storia umana. È il tempo della svolta verso un nuovo Rinascimento. Con le parole del poeta italiano Francesco Petrarca (1304-1374), un “tornare” (redeat), “ritornare” (revertatur), “rifiorire” (reflorescat), “rivivere” (reviviscat), “rinascere” (renascatur), e “risorgere” (resurgat). Alla ricerca della libertà ad innovare, l’attenzione va spostata da quanti sono forti in ristrette aree tematiche ad altri che osservano eventi, problemi e opportunità da un’ampia prospettiva. Rinchiusi nella gabbia della conoscenza rigorosa, ci manca la libertà di guardare le cose direttamente in un modo nuovo e si finisce col battere sentieri noti. Nella casa della nostra mente non scopriamo nuove stanze. Dona la libertà di uscire dalla gabbia la consapevolezza che la conoscenza è generatrice di ignoranza creativa. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 marzo 2021) Il tempo futuro è scandito dal battito delle ore della Rinascita della storia umana. È il tempo della svolta verso un nuovo Rinascimento. Con le parole del poeta italiano Francesco Petrarca (1304-1374), un “tornare” (redeat), “ritornare” (revertatur), “rifiorire” (reflorescat), “rivivere” (reviviscat), “rinascere” (renascatur), e “risorgere” (resurgat). Alla ricerca della libertà ad innovare, l’attenzione va spostata da quanti sono forti in ristrette aree tematiche ad altri che osservano eventi, problemi e opportunità da un’ampia prospettiva. Rinchiusi nella gabbia della conoscenza rigorosa, ci manca la libertà di guardare le cose direttamente in un modo nuovo e si finisce col battere sentieri noti. Nella casa della nostra mente non scopriamo nuove stanze. Dona la libertà di uscire dalla gabbia lazza che la conoscenza è generatrice di ignoranza creativa. ...

