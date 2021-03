La rissa in piazza è una moda. A Desio bande rivali si scontrano con i bastoni e con un machete (Di venerdì 5 marzo 2021) Maxirissa a Desio, nel pomeriggio, tra due bande rivali. Coinvolti una ventina di giovani. Uno di loro è finito in ospedale (in codice giallo). Sei i fermi, tra loro tre minorenni. Gli altri si sono dati alla fuga. La moda delle maxirisse in piazza La moda del confronto muscolare in piazza dunque dilaga da Nord a Sud del Paese. Nella completa noncuranza delle conseguenze: pochi giorni fa è morto un 17enne di Formia colpito da una coltellata durante una rissa. L’episodio di Desio si è verificato mercoledì e solo il pronto intervento dei carabinieri, chiamati dai residenti che hanno assistito alla violenta disputa, ha scongiurato il peggio. A infiammare gli animi una ragazza contesa. Gli animi si sono scaldati per una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Maxi, nel pomeriggio, tra due. Coinvolti una ventina di giovani. Uno di loro è finito in ospedale (in codice giallo). Sei i fermi, tra loro tre minorenni. Gli altri si sono dati alla fuga. Ladelle maxirisse inLadel confronto muscolare indunque dilaga da Nord a Sud del Paese. Nella completa noncuranza delle conseguenze: pochi giorni fa è morto un 17enne di Formia colpito da una coltellata durante una. L’episodio disi è verificato mercoledì e solo il pronto intervento dei carabinieri, chiamati dai residenti che hanno assistito alla violenta disputa, ha scongiurato il peggio. A infiammare gli animi una ragazza contesa. Gli animi si sono scaldati per una ...

Daniele25221 : RT @SecolodItalia1: La rissa in piazza è una moda. A Desio bande rivali si scontrano con i bastoni e con un machete - SecolodItalia1 : La rissa in piazza è una moda. A Desio bande rivali si scontrano con i bastoni e con un machete… - ivonne69villa : RT @ilcittadinomb: Seregno, ordinanza per consumo e vendita alcolici dopo la rissa in piazza Vittorio Veneto - ilcittadinomb : Seregno, ordinanza per consumo e vendita alcolici dopo la rissa in piazza Vittorio Veneto - Masssimilianoo : Violenta rissa tra venti giovani in piazza a Desio con machete e mazze da baseball: 6 denunce -