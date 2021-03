Istat | pandemia fa volare le vendite online

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Il 2021 si apre con il protrarsi dell’emergenza sanitaria e, conseguentemente, delle limitazioni alle attività degli esercizi commerciali stabilite a livello regionale e nazionale. In questo contesto – spiega l’– il comparto non alimentare continua a registrare un calo rilevante, mentre il settore alimentare si mantiene in crescita. Le imprese operanti su piccole superfici e gli esercizi specializzati – sottolinea l’Istituto di statistica – risentono pesantemente del calo del settore non alimentare, mentre ledegli esercizi non specializzati della grande distribuzione risultano in aumento (+3,6%), trainate dai discount di alimentari (+14,1%), che confermano la tendenza positiva già registrata negli ultimi mesi del 2020. L’unica forma distributiva che segna una decisa crescita è il commercio elettronico ...

